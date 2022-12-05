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МВД Молдавии сообщило, что у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета

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МВД Молдавии сообщило, что неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере страны возле границы с Украиной.
МВД Молдавии сообщило, что у границы с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета
  • AFP

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, ракету нашёл патруль пограничной полиции.

Ракета упала недалеко от города Бричаны.

15 ноября на территории Польши упала ракета.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

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