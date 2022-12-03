На Украине могут приостановить оказание плановой медицинской помощи в случае блэкаута
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«С нашей стороны даны рекомендации: если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения», — цитирует её ТАСС.
Карчевич добавила, что при блэкауте будет оказываться только экстренная медицинская помощь.
23 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.
Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.