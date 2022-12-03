На Украине могут приостановить оказание плановой медицинской помощи в случае блэкаута

Замглавы украинского Минздрава Мария Карчевич в эфире телеканала «Рада» не исключила, что на Украине приостановят плановые госпитализации и операции, если власти примут решение о полном отключении электроэнергии.

«С нашей стороны даны рекомендации: если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения», — цитирует её ТАСС.

Карчевич добавила, что при блэкауте будет оказываться только экстренная медицинская помощь.

23 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия посоветовал жителям страны организовать запасы воды и еды на случай новых отключений энергетических объектов.