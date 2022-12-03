Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили ударные группы с наёмниками в направлении Кременной

Короткая ссылка
Украинская армия перебросила три ударные группировки с польскими и немецкими наёмниками в направлении Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили ударные группы с наёмниками в направлении Кременной
  • AP
  • © Roman Chop

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Кременная. В районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наёмниками», — сказал он ТАСС со ссылкой на данные разведки ЛНР.

30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.

Марочко также отмечал, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить