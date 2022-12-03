Украинская армия перебросила три ударные группировки с польскими и немецкими наёмниками в направлении Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Кременная. В районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наёмниками», — сказал он ТАСС со ссылкой на данные разведки ЛНР.

30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.

Марочко также отмечал, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.