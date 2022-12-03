Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили ударные группы с наёмниками в направлении Кременной
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«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Кременная. В районе населённого пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наёмниками», — сказал он ТАСС со ссылкой на данные разведки ЛНР.
30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.
Марочко также отмечал, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.