Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной
- РИА Новости
«Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной. Бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений», — написал он в Telegram.
По его словам, удалось полностью разгромить вражеский отряд.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наёмников.
25 ноября Кадыров заявил об успешном пресечении контратаки украинских боевиков в городе Соледар Донецкой Народной Республики.