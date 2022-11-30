Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной.
Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной
  • РИА Новости

«Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной. Бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений», — написал он в Telegram.

По его словам, удалось полностью разгромить вражеский отряд.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наёмников.

25 ноября Кадыров заявил об успешном пресечении контратаки украинских боевиков в городе Соледар Донецкой Народной Республики.

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