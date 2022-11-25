Глава Чечни Кадыров заявил о пресечении украинской контратаки в Соледаре в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешном пресечении контратаки украинских боевиков в городе Соледар Донецкой Народной Республики.

«В городе Соледаре ДНР силами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК Вагнера успешно пресечена контратака украинских бандформирований», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, также была попытка противника остановить продвижение российских войск.

«В посёлке городского типа Нижняя Белогоровка ЛНР противник тоже предпринял попытку остановить продвигающиеся союзные силы. В результате боя враг потерял две БМП и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и вэсэушников на обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины отказались от планов полномасштабного наступления на ЛНР из-за больших потерь, нарушений поставок боеприпасов и плохих погодных условий.