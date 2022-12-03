Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии против Церкви на Украине

Короткая ссылка
Сын бывшего президента США Дональд Джон Трамп — младший раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии против Церкви на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

«Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он — суперзвезда. Давайте отправим ему ещё $100 млрд без какой-либо отчётности», — написал он в Twitter.

Как ранее заявил Зеленский, Киев запретит деятельность религиозных организаций в стране, которые, по мнению властей, аффилированы с Россией.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

В Кремле выразили мнение, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить