Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии против Церкви на Украине

Сын бывшего президента США Дональд Джон Трамп — младший раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

«Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он — суперзвезда. Давайте отправим ему ещё $100 млрд без какой-либо отчётности», — написал он в Twitter.

Как ранее заявил Зеленский, Киев запретит деятельность религиозных организаций в стране, которые, по мнению властей, аффилированы с Россией.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

В Кремле выразили мнение, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.