Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии против Церкви на Украине
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«Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он — суперзвезда. Давайте отправим ему ещё $100 млрд без какой-либо отчётности», — написал он в Twitter.
Как ранее заявил Зеленский, Киев запретит деятельность религиозных организаций в стране, которые, по мнению властей, аффилированы с Россией.
После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.
В Кремле выразили мнение, что действия СБУ в Киево-Печерской лавре стали новым звеном в войне Киева против РПЦ.