Медведев: украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры

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Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал действия Киева по отношению к канонической Украинской православной церкви.
Медведев: украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры
  • РИА Новости

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — написал он в Telegram.

Медведев напомнил, что преследование УПЦ началось ещё при президенте Петре Порошенко, который «пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания».

Он также подчеркнул, что фундаментальные права украинских граждан «растоптаны», а верующих под «страхом разных мерзостей» заставляют посещать «правильные» церкви.

«Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он призвал «киевских христопродавцев» помнить слова Писания.

«И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель» (Иез. 7:9)», — заключил он.

Как ранее заявил украинский президент, киевские власти запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

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