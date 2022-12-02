Захарова отреагировала на перерегистрацию Киево-Печерской лавры на ПЦУ
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Об этом она написала в Telegram.
Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на поддерживаемую властями Украины ПЦУ.
При этом советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов заявил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь, по имеющимся данным, не отменялась.
До этого Зеленский заявил, что власти запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.