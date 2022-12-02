Захарова отреагировала на перерегистрацию Киево-Печерской лавры на ПЦУ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя перерегистрацию Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на поддерживаемую властями Украины Православную церковь Украины (ПЦУ), заявила, что киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским руководит расколом православия в стране.
Захарова отреагировала на перерегистрацию Киево-Печерской лавры на ПЦУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом она написала в Telegram.

Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на поддерживаемую властями Украины ПЦУ.

При этом советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов заявил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь, по имеющимся данным, не отменялась.

До этого Зеленский заявил, что власти запретят деятельность религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры.

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