Советник патриарха Кирилла: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов заявил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь, по имеющимся данным, не отменялась.

Его слова приводит РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, на данный момент регистрация настоящей лавры, состоящей в ведении канонической Украинской православной церкви, не отменена», — сказал он.

Балашов объяснил, что 1 декабря был зарегистрирован, а 2 декабря внесён в госреестр Украины устав «параллельного» монастыря раскольнической ПЦУ «Киево-Печерская лавра».

Также он заявил, что раскольники ПЦУ будут претендовать на один из храмов верхней лавры, а также просить часть помещений для «монашеской деятельности».

Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на поддерживаемую властями Украины ПЦУ.