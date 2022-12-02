Советник патриарха Кирилла: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась

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Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Николай Балашов заявил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь, по имеющимся данным, не отменялась.
Советник патриарха Кирилла: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась
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Его слова приводит РИА Новости

«Насколько мы понимаем, на данный момент регистрация настоящей лавры, состоящей в ведении канонической Украинской православной церкви, не отменена», — сказал он.

Балашов объяснил, что 1 декабря был зарегистрирован, а 2 декабря внесён в госреестр Украины устав «параллельного» монастыря раскольнической ПЦУ «Киево-Печерская лавра».

Также он заявил, что раскольники ПЦУ будут претендовать на один из храмов верхней лавры, а также просить часть помещений для «монашеской деятельности».

Ранее представитель ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на поддерживаемую властями Украины ПЦУ.

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