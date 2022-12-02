Военный эксперт Сучиу: массовая поломка артиллерии Запада создала проблемы для ВСУ

Массовая поломка поставляемой западными странами артиллерии на Украине создала существенные проблемы для украинской армии. Об этом пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

Как пишет РИА Новости, приблизительно треть из 350 поставляемых США, Британией и Францией гаубиц постоянно выводится из строя и находится на ремонте.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на официальных американских и украинских лиц передавала, что артиллерия, которую поставляют Соединённые Штаты и их союзники на Украину, постоянно ломается или повреждается.

По данным издания, повреждённое вооружение отправляют на ремонт и обслуживание в Польшу.