Военный эксперт Сучиу: массовая поломка артиллерии Запада создала проблемы для ВСУ
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, приблизительно треть из 350 поставляемых США, Британией и Францией гаубиц постоянно выводится из строя и находится на ремонте.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на официальных американских и украинских лиц передавала, что артиллерия, которую поставляют Соединённые Штаты и их союзники на Украину, постоянно ломается или повреждается.
По данным издания, повреждённое вооружение отправляют на ремонт и обслуживание в Польшу.