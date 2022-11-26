New York Times: поставляемое США Украине вооружение постоянно ломается или повреждается
По данным издания, повреждённое вооружение отправляют на ремонт и обслуживание в Польшу.
Однако, как пишет газета, украинские высокопоставленные лица хотят, чтобы объекты для ремонта оружия находились ближе, чтобы быстрее возвращать вооружение в зону боевых действий.
Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.