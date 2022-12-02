Бывший военный ДНР Серик поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России

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Бывший военный батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики Вадим Серик поблагодарил российского президента Владимира Путина за присоединение Донбасса к России.
Бывший военный ДНР Серик поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России
  • РИА Новости

Об этом бывший военный сказал во время встречи Путина с инвалидами и представителями общественных организаций в формате видеоконференции.

«Хотел бы очень сильно вас поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам!» — сказал Серик.

RT вёл трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин восхитился бойцами, которые не побоялись бороться за себя и за других в Донбассе.

До этого президент отмечал, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше.

По его словам, в Москве «исходили из того, что, может быть, удастся договориться — и Луганск, Донецк в рамках минских договорённостей всё-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной».

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

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