Путин восхитился бойцами, которые не побоялись бороться за себя и других в Донбассе

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин восхитился бойцами, которые не побоялись бороться за себя и других в Донбассе.

Президент 2 декабря провёл встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Во время мероприятия он обратился к бывшему бойцу батальона «Сомали», получившему инвалидность из-за минно-осколочного ранения в ДНР в 2015 году.

«Прежде всего, хочу выразить слова восхищения такими, как вы, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем», — цитирует его ТАСС.  

Также Путин заявил, что пострадавшие в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь.

Кроме того, Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить