Российский президент Владимир Путин восхитился бойцами, которые не побоялись бороться за себя и других в Донбассе.

Президент 2 декабря провёл встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Во время мероприятия он обратился к бывшему бойцу батальона «Сомали», получившему инвалидность из-за минно-осколочного ранения в ДНР в 2015 году.

«Прежде всего, хочу выразить слова восхищения такими, как вы, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем», — цитирует его ТАСС.

Также Путин заявил, что пострадавшие в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь.

Кроме того, Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе.