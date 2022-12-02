Путин заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ходе СВО военным

Пострадавшие в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, власти всех уровней должны держать в зоне особого внимания всестороннюю поддержку военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе проведения спецоперации.

«Они должны быть обеспечены, причём на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления», — заявил Путин во время встречи по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Российский лидер назвал участвовавших в СВО военных настоящими мужчинами, которые доблестно выполняли свой воинский долг.

«Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.