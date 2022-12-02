Путин заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ходе СВО военным

Короткая ссылка
Пострадавшие в ходе проведения спецоперации на Украине российские военные выполнили свой долг, задача властей — оказать им всестороннюю медицинскую и социальную помощь. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, власти всех уровней должны держать в зоне особого внимания всестороннюю поддержку военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе проведения спецоперации.

«Они должны быть обеспечены, причём на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления», — заявил Путин во время встречи по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Российский лидер назвал участвовавших в СВО военных настоящими мужчинами, которые доблестно выполняли свой воинский долг.

«Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить