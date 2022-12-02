Путин заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ходе СВО военным
По его словам, власти всех уровней должны держать в зоне особого внимания всестороннюю поддержку военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе проведения спецоперации.
«Они должны быть обеспечены, причём на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления», — заявил Путин во время встречи по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.
Российский лидер назвал участвовавших в СВО военных настоящими мужчинами, которые доблестно выполняли свой воинский долг.
«Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — добавил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.