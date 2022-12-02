Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе.

Как пишет РИА Новости, Путин поддержал соответствующее предложение инвалида-колясочника, раненного в ходе боевых действий в Донбассе.

«В любом случае нужно реализовать вашу идею, связанную с центром реабилитации, там есть несколько точек, где эта работа происходит, но, судя по всему, она на первичной стадии находится, этого недостаточно», — сказал президент.

Он отметил, что эта работа должна быть разносторонней и включать все компоненты реабилитации, в том числе связанные со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, получением новых компетенций и трудоустройством.

«Вот с этим обязательно поработаем, в том числе и в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ходе СВО военным.