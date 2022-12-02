Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых военных в Донбассе.

Как пишет РИА Новости, Путин поддержал соответствующее предложение инвалида-колясочника, раненного в ходе боевых действий в Донбассе.

«В любом случае нужно реализовать вашу идею, связанную с центром реабилитации, там есть несколько точек, где эта работа происходит, но, судя по всему, она на первичной стадии находится, этого недостаточно», — сказал президент.

Он отметил, что эта работа должна быть разносторонней и включать все компоненты реабилитации, в том числе связанные со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, получением новых компетенций и трудоустройством.

«Вот с этим обязательно поработаем, в том числе и в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ходе СВО военным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить