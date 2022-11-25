Путин: воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе и события 2014 года.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк в рамках договорённостей — минских договорённостей, о которых вы наверняка знаете, — всё-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он отметил, что тогда невозможно было до конца понять, что там происходит.

«Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», — добавил Путин.

Он также заявил, что именно Запад довёл до сегодняшней ситуации на Украине.

30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.