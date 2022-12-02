Песков назвал дипломатию предпочтительным путём решения ситуации на Украине

Дипломатия — это наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов — это мирными дипломатическими средствами», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он также отметил, что США ставят такие условия переговоров по Украине, на которые Кремль не готов пойти, в частности, это касается требования «ухода с Украины».

Владимир Путин подчёркивал, что Россия, без всяких сомнений, добьётся своих целей. Он отмечал, что главной целью спецоперации была помощь Донбассу.