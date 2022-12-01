Лавров: Россия не просила о переговорах с Украиной

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Москва не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Лавров: Россия не просила о переговорах с Украиной
  • РИА Новости

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили», — заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что российская сторона всегда отмечала, что готова выслушать другую сторону, если у неё есть «интерес к переговорному решению».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны, поскольку их отрицает Киев.

Также Песков заявил, что для начала переговоров России и Украины нужны политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

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