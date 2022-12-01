«СТРАНА.ua»: на Украине произошли случаи воровства генераторов

В некоторых городах Украины наблюдаются случаи воровства генераторов, которые граждане используют в условиях проблем в энергетике страны. В частности, такие инциденты произошли в Одессе и во Львове, пишет «СТРАНА.ua».

«На Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера такой случай зафиксировали в Одессе, а вот видео, как это делают во Львове», — пишет издание в Telegram-канале, к сообщению приложено видео, на котором два человека накрывают генератор покрывалом и погружают на тележку, после чего удаляются с ним.

Как уточняется, случай произошёл на улице Владимира Великого.

По мнению журналистов, генераторы могут стать «лёгкой добычей для воров», потому что их устанавливают на улице или там, «куда несложно проникнуть», то есть в подвалах, на чердаках и на крышах домов.

25 ноября стало известно, что США передали на Украину 80 генераторов для поддержания энергоснабжения. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский кабмин принял решение о запрете экспорта дров.

Европейская комиссия просит страны Евросоюза отправить на Украину высоковольтные трансформаторы и генераторы.