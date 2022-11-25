Правительство Украины запретило экспорт дров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский кабмин принял решение о запрете экспорта дров.

«Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины», — говорится в Telegram-канале Шмыгаля.

По его словам, есть необходимость накопления дров как основного ресурса для отопления.

Он добавил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым ещё не наносились удары.

Ранее Европейская комиссия обратилась к странам Евросоюза с просьбой отправить на Украину высоковольтные трансформаторы и генераторы.

23 ноября три действующие на Украине атомные электростанции оказались отключены от энергосистемы страны. Южно-Украинская и Ровненская АЭС находились в режиме аварийной остановки, а Хмельницкая АЭС была отключена.