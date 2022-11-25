Узнать больше

Правительство Украины запретило экспорт дров

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский кабмин принял решение о запрете экспорта дров.
Правительство Украины запретило экспорт дров
  • Gettyimages.ru
  • © OliverChilds

«Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины», — говорится в Telegram-канале Шмыгаля.

По его словам, есть необходимость накопления дров как основного ресурса для отопления.

Он добавил, что в стране не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым ещё не наносились удары.

Ранее Европейская комиссия обратилась к странам Евросоюза с просьбой отправить на Украину высоковольтные трансформаторы и генераторы.

23 ноября три действующие на Украине атомные электростанции оказались отключены от энергосистемы страны. Южно-Украинская и Ровненская АЭС находились в режиме аварийной остановки, а Хмельницкая АЭС была отключена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить