«Росэнергоатом» сообщил о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.
Ранее на Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией.
Как сообщалось, есть единичные случаи блокировки в рамках плановой проверки работающего персонала по линии службы безопасности.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.
Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.