«Росэнергоатом» сообщил о наводчиках ВСУ среди сотрудников Запорожской АЭС

Среди ряда сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, выявлены корректировщики ВСУ, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

Ранее на Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией.

Как сообщалось, есть единичные случаи блокировки в рамках плановой проверки работающего персонала по линии службы безопасности.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов АЭС и заявили о значительных повреждениях на станции.

Как заявил МИД России, МАГАТЭ должно уйти от абстрактных осуждений обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных и чётко, недвусмысленно назвать ответственных за эти атаки.