На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков ряда сотрудников

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На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков сотрудников, которые не подписали контракт с российской эксплуатирующей компанией.
На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков ряда сотрудников
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«В ответ на фейковые сообщения о блокировке военными пропусков сотрудников, не подписавших контракт с «Росатомом», сообщаем: это не так», — приводит РИА Новости сообщение Запорожской АЭС.

Между тем отмечается, что есть единичные случаи блокировки в рамках плановой проверки работающего персонала по линии службы безопасности.

«Это могут быть люди как подписавшие договор с «Росатомом», так и те, кто его не подписал», — говорится в сообщении.

Ранее в администрации Энергодара заявили, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.

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