На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы блокировке пропусков ряда сотрудников
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
«В ответ на фейковые сообщения о блокировке военными пропусков сотрудников, не подписавших контракт с «Росатомом», сообщаем: это не так», — приводит РИА Новости сообщение Запорожской АЭС.
Между тем отмечается, что есть единичные случаи блокировки в рамках плановой проверки работающего персонала по линии службы безопасности.
«Это могут быть люди как подписавшие договор с «Росатомом», так и те, кто его не подписал», — говорится в сообщении.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.