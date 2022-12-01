Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

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Пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко рассказал, что украинское командование врёт об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками.
Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат
  • Legion-Media

«Нас «настращали», что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать. А мне сегодня ребята (российские военные. — RT) воды дали, тушёнки и чай налили», — приводит его слова РИА Новости.

Лазаренко добавил, что после рассказов своего командования он, попав в плен, просил российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», испугавшись возможных пыток.

Ранее пленный военнослужащий ВС Украины Владимир Масюк сообщил, что военные ВСУ активно употребляют наркотики на фронте.

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