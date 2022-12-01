Украинская армия потеряла около 10 тыс. бойцов убитыми в районе Снигирёвки за 1,5 месяца до начала отвода ВС России, заявил глава городской администрации Юрий Барбашов.

«Если взять военную ситуацию от Снигирёвки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих», — цитирует РИА Новости Барбашова.

Он привёл в пример атаку ВСУ на Снигирёвку отрядом из 20 бронемашин по местности, простреливаемой российской артиллерией.

По его словам, на Украине может закончится мужское население при ещё нескольких месяцах подобных боевых действий.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ потребовали от руководства разъяснить целесообразность наступления на Сватово в Луганской Народной Республике в условиях, когда подразделения несут серьёзные потери и не имеют необходимых ресурсов.

До этого Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.