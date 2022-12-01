Мэр Снигирёвки: ВСУ потеряли в районе города около 10 тысяч военных за 1,5 месяца

Короткая ссылка
Украинская армия потеряла около 10 тыс. бойцов убитыми в районе Снигирёвки за 1,5 месяца до начала отвода ВС России, заявил глава городской администрации Юрий Барбашов.

«Если взять военную ситуацию от Снигирёвки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих», — цитирует РИА Новости Барбашова.

Он привёл в пример атаку ВСУ на Снигирёвку отрядом из 20 бронемашин по местности, простреливаемой российской артиллерией.

По его словам, на Украине может закончится мужское население при ещё нескольких месяцах подобных боевых действий.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ потребовали от руководства разъяснить целесообразность наступления на Сватово в Луганской Народной Республике в условиях, когда подразделения несут серьёзные потери и не имеют необходимых ресурсов.

До этого Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить