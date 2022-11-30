Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отсутствия электроэнергии

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Жители Киева перекрыли движение трамвая в знак протеста из-за отсутствия электроэнергии в домах украинской столицы.
Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отсутствия электроэнергии
  • РИА Новости

«В Киеве на Отрадном местные жители перекрыли путь трамваю из-за отсутствия электроэнергии в их домах», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».

Пост сопровождается видео, на котором люди преграждают путь трамваю на неосвещённой улице.

Ранее жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.

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