Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отсутствия электроэнергии

Жители Киева перекрыли движение трамвая в знак протеста из-за отсутствия электроэнергии в домах украинской столицы.

«В Киеве на Отрадном местные жители перекрыли путь трамваю из-за отсутствия электроэнергии в их домах», — говорится в сообщении издания «Страна.ua».

Пост сопровождается видео, на котором люди преграждают путь трамваю на неосвещённой улице.

Ранее жители Одессы перекрыли улицу в городе в знак протеста против отключения электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.