Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиёевым
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эти вопросы предметно обсудят в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде 1—2 декабря.
Ранее пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться.