Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиёевым

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Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реализацию перспективных совместных проектов.
Путин провёл телефонный разговор с главой Узбекистана Мирзиёевым
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти вопросы предметно обсудят в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде 1—2 декабря.

Ранее пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться.

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