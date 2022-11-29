Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном, заявил пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — написал он в Facebook*.

До этого российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане обсудил вопрос создания в Турции газового хаба для Европы.

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