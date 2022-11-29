Новак: газовый союз России, Казахстана и Узбекистана расширит направления экспорта

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

«Россия, Казахстан и Узбекистан ещё с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке. По поставкам на другие экспортные направления», — цитирует его ТАСС.

Новак пояснил, что одним из направлений может стать и Китай.

Ранее пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай сообщил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.