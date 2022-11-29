Песков: идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться.
Песков: идея газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом... Речь идёт о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории», — сказал Песков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

Профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов также прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке.

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