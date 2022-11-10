Профессор Смирнов прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке

Профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке.

«СПГ, покупаемый Европой, ранее предназначался для развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Более того, американские экспортёры СПГ выигрывают на ценовом арбитраже, направляя его туда, где за него больше платят, то есть в Европу», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, экспорт СПГ в европейские страны сталкивается с рядом ограничений, так как существующая регазификационная инфраструктура ЕС не в состоянии справиться с выросшими объёмами поставок.

Как отметил эксперт, трубопроводный импорт газа также ограничен, что оказывает повышательное давление на внутренние цены.

«Мы видим, что Европа самостоятельно отказывается от простых и быстрых решений собственных энергетических проблем», — добавил Смирнов.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.