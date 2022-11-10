Узнать больше

Профессор Смирнов прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке

Короткая ссылка
Профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке.
Профессор Смирнов прокомментировал переориентацию импорта на газовом рынке
  • РИА Новости

«СПГ, покупаемый Европой, ранее предназначался для развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Более того, американские экспортёры СПГ выигрывают на ценовом арбитраже, направляя его туда, где за него больше платят, то есть в Европу», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, экспорт СПГ в европейские страны сталкивается с рядом ограничений, так как существующая регазификационная инфраструктура ЕС не в состоянии справиться с выросшими объёмами поставок.

Как отметил эксперт, трубопроводный импорт газа также ограничен, что оказывает повышательное давление на внутренние цены.

«Мы видим, что Европа самостоятельно отказывается от простых и быстрых решений собственных энергетических проблем», — добавил Смирнов.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить