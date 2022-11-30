Советник главы Крыма Крючков назвал угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова чушью

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что слова киевских властей о намерении выдворить россиян с полуострова являются «чушью».

«Ташева (представитель Зеленского по Крыму. — RT) давно сидит на грантовых деньгах, перестанет нести разную чушь — останется без средств. Уверен, что когда влажные мечты о «перемоге» подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придёт отрезвление, а заодно и крымский трибунал», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Как писало 7 ноября американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, администрация Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма».

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сможет попасть в Крым только в автомобиле для перевозки заключённых.

Старший редактор The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что устремление украинского президента Владимира Зеленского взять Крым под свой контроль является нереалистичным сценарием и может стать рецептом «вечной войны».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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