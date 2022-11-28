Вице-премьер Крыма Бобков заявил, что Подоляк сможет посетить полуостров в автозаке

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сможет попасть в Крым только в автомобиле для перевозки заключённых, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него действительно есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетку», — сказал Бобков РИА Новости.

Он добавил, что украинские политики продолжают плодить всё более откровенные и нежизнеспособные утверждения в попытках отвлечь украинское общество от внутренней повестки.

«Киевский режим агонизирует. Последнюю неделю начинает сказываться накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому всё несдержанней становятся украинские политики», — сказал вице-спикер.

Михаил Подоляк ранее в эфире украинского ТВ заявил, что через полгода он желает отправиться «на набережную в Ялте», откуда будет вести прямое включение в эфире.

Он добавил, что «все русские оттуда уедут», а задача киевской власти состоит в том, чтобы положить конец «концепции существования современного типа русского мира».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Подоляку, что видеовключение можно организовать, но «прямо из СИЗО».

В Кремле также заявили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.