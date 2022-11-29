Зеленский обсудил с Шольцем «украинскую формулу мира» и защиту от ракетных ударов

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем «украинскую формулу мира» и защиту страны от ракетных атак.
Зеленский обсудил с Шольцем «украинскую формулу мира» и защиту от ракетных ударов
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«У меня был телефонный разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Благодарю за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Мы также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный и альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.

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