Зеленский обсудил с Шольцем «украинскую формулу мира» и защиту от ракетных ударов
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«У меня был телефонный разговор с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Благодарю за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Мы также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный и альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву.
23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.
Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.
Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.