Зеленский назвал Одессу идеальным местом для проведения Экспо-2030

Украинский президент Владимир Зеленский назвал Одессу идеальным местом для проведения всемирной выставки «Экспо-2030», а также заявил, что этот город наряду со всей Украиной «спасёт миллионы людей» благодаря работе одесских портов.

«Уже сейчас мы доказываем, что Черноморский регион — один из ключевых гарантов стабильности мира», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, город веками был экономически и культурно связан с Турцией, Румынией, Грузией, Болгарией, Молдавией и другими странами региона и мира.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.

Как заявили организаторы «Евровидения», Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

Также издание The Times сообщало, что Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.