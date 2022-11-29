Зеленский назвал Одессу идеальным местом для проведения Экспо-2030
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- © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency
«Уже сейчас мы доказываем, что Черноморский регион — один из ключевых гарантов стабильности мира», — сказал Зеленский в видеообращении.
По его словам, город веками был экономически и культурно связан с Турцией, Румынией, Грузией, Болгарией, Молдавией и другими странами региона и мира.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.
Как заявили организаторы «Евровидения», Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».
Также издание The Times сообщало, что Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года по футболу.