Организаторы Евровидения: Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
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«После объективного анализа Референтная группа, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, конкурс в следующем году не может быть проведён на Украине», — говорится в заявлении.
Европейский вещательный союз начнёт переговоры о проведении Евровидения в следующем году в Великобритании.
Победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.