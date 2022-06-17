Организаторы Евровидения: Украина не сможет принять конкурс в 2023 году

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Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс «Евровидение» в 2023 году, говорится в заявлении организаторов.
Организаторы Евровидения: Украина не сможет принять конкурс в 2023 году
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«После объективного анализа Референтная группа, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, конкурс в следующем году не может быть проведён на Украине», — говорится в заявлении.

Европейский вещательный союз начнёт переговоры о проведении Евровидения в следующем году в Великобритании.

Победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

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