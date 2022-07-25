EBU: конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Британии
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«Европейский вещательный союз... конкурс песен «Евровидение-2023» пройдёт в Соединённом Королевстве», — говорится в сообщении на сайте конкурса.
Отмечается, что Украина как страна-победительница прошлого года сразу пройдёт в финал конкурса.
17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».
После этого украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Киев будет требовать проведения Евровидения на Украине.