EBU: конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Британии

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Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.
EBU: конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Британии
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«Европейский вещательный союз... конкурс песен «Евровидение-2023» пройдёт в Соединённом Королевстве», — говорится в сообщении на сайте конкурса.

Отмечается, что Украина как страна-победительница прошлого года сразу пройдёт в финал конкурса.

17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

После этого украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Киев будет требовать проведения Евровидения на Украине.

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