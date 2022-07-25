EBU: конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Британии

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.

«Европейский вещательный союз... конкурс песен «Евровидение-2023» пройдёт в Соединённом Королевстве», — говорится в сообщении на сайте конкурса.

Отмечается, что Украина как страна-победительница прошлого года сразу пройдёт в финал конкурса.

17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

После этого украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Киев будет требовать проведения Евровидения на Украине.