В Киеве заявили, что будут требовать проведения Евровидения на Украине
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«Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — цитирует его ТАСС.
17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году.
Такое решение принято после объективного анализа, учитывая «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».