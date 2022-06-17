В Киеве заявили, что будут требовать проведения Евровидения на Украине

Киевские власти не согласны с решением организаторов Евровидения о невозможности проведения конкурса на Украине в 2023 году, власти будут требовать пересмотра их позиции. Об этом заявил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — цитирует его ТАСС.

17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году.

Такое решение принято после объективного анализа, учитывая «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».