Жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он вывесил на одном из домов российский триколор, сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

Как уточнили в ГБР, мужчина обвинялся в передаче данных о передвижении ВСУ и подготовке к похищению человека.

«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — говорится в сообщении ведомства.

Одесситу вменяют обвинение в госизмене, коллаборационизме и похищении человека.

Ранее офис генпрокурора Украины объявил экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику о подозрении в госизмене.

В августе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.