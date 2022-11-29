В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы жителя, который вывесил на доме российский флаг

Короткая ссылка
Жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что он вывесил на одном из домов российский триколор, сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы жителя, который вывесил на доме российский флаг
  • Gettyimages.ru
  • © Verena Altmann / EyeEm

Как уточнили в ГБР, мужчина обвинялся в передаче данных о передвижении ВСУ и подготовке к похищению человека.

«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — говорится в сообщении ведомства.

Одесситу вменяют обвинение в госизмене, коллаборационизме и похищении человека.

Ранее офис генпрокурора Украины объявил экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику о подозрении в госизмене.

В августе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить