В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы жителя, который вывесил на доме российский флаг
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Как уточнили в ГБР, мужчина обвинялся в передаче данных о передвижении ВСУ и подготовке к похищению человека.
«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — говорится в сообщении ведомства.
Одесситу вменяют обвинение в госизмене, коллаборационизме и похищении человека.
Ранее офис генпрокурора Украины объявил экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику о подозрении в госизмене.
В августе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.
В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.