Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции Украины

Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

В 2010 году министром юстиции Украины был Александр Лавринович, министром иностранных дел был Константин Грищенко.

Сапьян рассказала, что экс-глава МИД в январе «полетел в Париж», а экс-министр юстиции покинул страну в мае.

«Следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, потом ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует её РИА Новости.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.

Сам Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева.