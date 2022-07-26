Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции Украины

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Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.
Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции Украины
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  • © picture alliance

Об этом сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

В 2010 году министром юстиции Украины был Александр Лавринович, министром иностранных дел был Константин Грищенко.

Сапьян рассказала, что экс-глава МИД в январе «полетел в Париж», а экс-министр юстиции покинул страну в мае.

«Следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, потом ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует её РИА Новости.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.

Сам Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева.

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