Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова по делу о госизмене
- AP
«Такое решение суда даёт право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции», — сообщили в ведомстве.
12 марта СБУ начала расследование о «государственной измене» Азарова и выяснение обстоятельств подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.
Николаю Азарову, который якобы принял «навязанные Россией условия», было предъявлено обвинение в госизмене.