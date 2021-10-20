Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова по делу о госизмене

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Суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в государственной измене при заключении Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Это даёт право стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции, заявили в украинской Генпрокуратуре.
Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова по делу о госизмене
  • AP

«Такое решение суда даёт право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции», — сообщили в ведомстве.

12 марта СБУ начала расследование о «государственной измене» Азарова и выяснение обстоятельств подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.

Николаю Азарову, который якобы принял «навязанные Россией условия», было предъявлено обвинение в госизмене.

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