Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова по делу о госизмене

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в государственной измене при заключении Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Это даёт право стороне обвинения начать процедуру его экстрадиции, заявили в украинской Генпрокуратуре.

«Такое решение суда даёт право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции», — сообщили в ведомстве.

12 марта СБУ начала расследование о «государственной измене» Азарова и выяснение обстоятельств подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.

Николаю Азарову, который якобы принял «навязанные Россией условия», было предъявлено обвинение в госизмене.