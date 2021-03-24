Бывшему премьеру Украины Азарову предъявлено обвинение в госизмене

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову предъявлено обвинение в госизмене из-за соглашений по российскому флоту.

«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене», — говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

Как отмечается, это связано с тем, что Азаров вёл подготовку и согласование Харьковских соглашений.

По версии прокуратуры, он якобы принял «навязанные Россией условия».

В октябре на Украине вступил в силу приговор, вынесенный экс-президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене.