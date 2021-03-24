Бывшему премьеру Украины Азарову предъявлено обвинение в госизмене
- РИА Новости
«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене», — говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.
Как отмечается, это связано с тем, что Азаров вёл подготовку и согласование Харьковских соглашений.
По версии прокуратуры, он якобы принял «навязанные Россией условия».
В октябре на Украине вступил в силу приговор, вынесенный экс-президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене.