Азаров оценил президентство Зеленского

Бывший премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров оценил президентство Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ФАН.

«Первые месяцы можно было думать, что Зеленский будет вникать в дела, начнёт учиться управлять государством. Ему надо было просто начать это делать, потому что он не имел элементарных навыков управления», — сказал Азаров на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Как считает Азаров, Зеленскому нужно было начинать с изучения политической и экономической ситуации на Украине, а затем постепенно подбирать людей, на которых можно опереться.

«У нас сложная промышленность, сложное народное хозяйство, сложная инфраструктура», — отметил эксперт.

По его словам, у Зеленского ещё есть время.

«Он только полтора года является президентом, а президентский срок длится три с половиной года. В какой-то момент он может одуматься и изменить политику по подбору команды», — добавил Азаров.

Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров оценил итоги местных выборов на Украине.