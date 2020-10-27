В Госдуме оценили итоги местных выборов на Украине

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров оценил итоги местных выборов на Украине.
В Госдуме оценили итоги местных выборов на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

«То, что партия Зеленского растеряла свои возможности, как показали прошедшие выборы, и то, что на прошлых выборах голосовали за любого кандидата от партии «Слуга народа», какой бы он ни был, говорит о том, что лимит доверия к этой партии исчерпан», — заявил эксперт в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, когда жители Украины голосовали за Владимира Зеленского и его партию, то хотели перемен, но многие обещания не были выполнены, и результат местных выборов стал закономерным.

Он также обратил внимание на низкую явку.

«Это показатель того, что большая часть граждан разочарована в политике и выборах», — добавил Туров.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить