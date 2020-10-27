В Госдуме оценили итоги местных выборов на Украине

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров оценил итоги местных выборов на Украине.

Об этом сообщает ФАН.

«То, что партия Зеленского растеряла свои возможности, как показали прошедшие выборы, и то, что на прошлых выборах голосовали за любого кандидата от партии «Слуга народа», какой бы он ни был, говорит о том, что лимит доверия к этой партии исчерпан», — заявил эксперт в эфире медиагруппы «Патриот».

По его словам, когда жители Украины голосовали за Владимира Зеленского и его партию, то хотели перемен, но многие обещания не были выполнены, и результат местных выборов стал закономерным.

Он также обратил внимание на низкую явку.

«Это показатель того, что большая часть граждан разочарована в политике и выборах», — добавил Туров.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.