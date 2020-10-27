В Госдуме оценили итоги местных выборов на Украине
- Reuters
Об этом сообщает ФАН.
«То, что партия Зеленского растеряла свои возможности, как показали прошедшие выборы, и то, что на прошлых выборах голосовали за любого кандидата от партии «Слуга народа», какой бы он ни был, говорит о том, что лимит доверия к этой партии исчерпан», — заявил эксперт в эфире медиагруппы «Патриот».
По его словам, когда жители Украины голосовали за Владимира Зеленского и его партию, то хотели перемен, но многие обещания не были выполнены, и результат местных выборов стал закономерным.
Он также обратил внимание на низкую явку.
«Это показатель того, что большая часть граждан разочарована в политике и выборах», — добавил Туров.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины рассказала о явке на местные выборы.