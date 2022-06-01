Экс-премьер Украины Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева в том, что он подписал Харьковские соглашения в 2010 году.

«Это политическая месть, а с другой стороны, это просто показатель абсолютного бесправия, беззакония», — цитирует его ТАСС.

Азаров добавил, что в 2010 году украинское правительство под его руководством действовало в строгом соответствии с законодательством, которое позволяет кабмину проводить переговоры и заключать международные соглашения.

31 мая в офисе генпрокурора Украины заявили, что Печерский районный суд Киева будет заочно судить Азарова по делу о подписании им Харьковских соглашений, которые продлевают пребывание Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал Николая Азарова по подозрению в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.