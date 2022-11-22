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На Украине объявили о подозрении в госизмене экс-министру образования и науки Табачнику

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Офис Генпрокурора Украины объявил экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику о подозрении в госизмене.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, власти Киева полагают, что Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Также экс-министру образования Украины вменяют сотрудничество с представителями ФСБ России.

В августе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.

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