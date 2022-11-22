На Украине объявили о подозрении в госизмене экс-министру образования и науки Табачнику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, власти Киева полагают, что Табачник якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Также экс-министру образования Украины вменяют сотрудничество с представителями ФСБ России.
В августе Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.
В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.