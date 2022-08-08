Экс-министру обороны Украины Ежелю предъявили обвинение в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бывшему министру обороны Михаилу Ежелю за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.

Сам Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева.

В июле Украина объявила в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания Харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.