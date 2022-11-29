МВД Молдавии разработало инструкцию для граждан на случай отключения электроэнергии
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Об этом говорится в сообщении правительства Молдавии.
«Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов и людей, которые оказались в зданиях в момент отключений.
23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
Все сотрудники полиции Молдавии были мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.
По словам президента республики Майи Санду, все государственные учреждения Молдавии работали для возобновления подачи электроэнергии.