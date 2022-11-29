МВД Молдавии разработало инструкцию для граждан на случай отключения электроэнергии

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии.
МВД Молдавии разработало инструкцию для граждан на случай отключения электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Edwards

Об этом говорится в сообщении правительства Молдавии.

«Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов и людей, которые оказались в зданиях в момент отключений.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Все сотрудники полиции Молдавии были мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.

По словам президента республики Майи Санду, все государственные учреждения Молдавии работали для возобновления подачи электроэнергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить