МВД Молдавии разработало инструкцию для граждан на случай отключения электроэнергии

Министерство внутренних дел Молдавии разработало инструкцию для граждан страны на случай массовых отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении правительства Молдавии.

«Для защиты граждан полиция Молдавии, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Пограничная полиция подготовили руководство с рекомендациями в случае отключения электричества», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что инструкции разработаны отдельно для водителей, пешеходов и людей, которые оказались в зданиях в момент отключений.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Все сотрудники полиции Молдавии были мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.

По словам президента республики Майи Санду, все государственные учреждения Молдавии работали для возобновления подачи электроэнергии.