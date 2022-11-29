Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о росте числа смертей среди раненых бойцов ВСУ

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о росте числа смертей среди раненых бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

«В рядах ВФУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отмечается резкий всплеск смертности среди (раненых. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Марочко также отмечал, что погодные условия и нехватка сил затрудняют ВСУ эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ЛНР за сутки уничтожены около 80 военных Украины, сорваны две попытки наступления.

Также сообщалось, что ВСУ пытались силами четырёх ротных тактических групп контратаковать на Артёмовском направлении, но были остановлены.