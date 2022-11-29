В Минтруда Казахстана сообщили, что в стране с конца сентября остались 100 тысяч россиян

В Казахстане находятся около 100 тыс. россиян, прибывших в страну с конца сентября.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

По её словам, около 400 тыс. россиян въехали в страну с конца сентября.

«Выехали чуть больше 320 тыс., и около 100 тыс. россиян пока находятся здесь», — приводит её слова РИА Новости.

4 октября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

По данным Росавиации, на данный момент из России есть прямые авиарейсы в 22 страны.