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В Минтруда Казахстана сообщили, что в стране с конца сентября остались 100 тысяч россиян

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В Казахстане находятся около 100 тыс. россиян, прибывших в страну с конца сентября.
В Минтруда Казахстана сообщили, что в стране с конца сентября остались 100 тысяч россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

По её словам, около 400 тыс. россиян въехали в страну с конца сентября. 

«Выехали чуть больше 320 тыс., и около 100 тыс. россиян пока находятся здесь», — приводит её слова РИА Новости.

4 октября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

По данным Росавиации, на данный момент из России есть прямые авиарейсы в 22 страны

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