Росавиация: россияне напрямую могут слетать из России в 22 страны
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Отмечается, что рейсы есть в Азербайджан, Армению, Беларусь, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Кубу, Лаос, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.
В ведомстве добавили, что в эти государства летают как пассажирские, так и грузовые самолёты.
Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России до 3 декабря.