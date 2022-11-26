Росавиация: россияне напрямую могут слетать из России в 22 страны

На данный момент из России есть прямые авиарейсы в 22 страны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что рейсы есть в Азербайджан, Армению, Беларусь, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Кубу, Лаос, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.

В ведомстве добавили, что в эти государства летают как пассажирские, так и грузовые самолёты.

Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России до 3 декабря.